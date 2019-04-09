”حماس“ تدين القرار الأمريكي باعتبار ”الحرس الثوري“ منظمة إرهابية 

أدانت حركة ”حماس”، اليوم الثلاثاء، القرار الأمريكي باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقالت الحركة، في بيان، إن هذا القرار يأتي ”تأكيدًا على أن هذه الإدارة تتحرك على وقع المصلحة الصهيونية، ووفقًا لأجندتها وتواصل هذا الانحياز الأعمى بكل ما يتعلق بالمنطقة“.

وأضافت: ”القرارات الأمريكية بخصوص القدس ثم (المرتفعات السورية) الجولان واليوم تجاه الحرس الثوري الإيراني، تخرج من مشكاة واحدة، وتستهدف عناوين الصمود والتحدي للاحتلال“.

وأعلنت واشنطن أمس الاثنين، إدراج الحرس الثوري، وهو جزء من الجيش الإيراني، على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفي المقابل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إدراجه القيادة المركزية الأمريكية ”سنتكوم“ ضمن لائحة التنظيمات الإرهابية.

ويعد الحرس الثوري الذي تأسس بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية المؤسسة الدينية الحاكمة، أقوى منظمة أمنية في البلاد، ويسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وله تأثير كبير في النظام السياسي.