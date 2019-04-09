السودان.. البشير يرأس اجتماعًا طارئًا للجنة التنسيقية للحوار

أقرت اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني بالسودان،الاثنين، بضرورة تقديمها مبادرة متكاملة تسهم في تجاوز البلاد لظروفها الحالية.

جاء ذلك في اجتماع للجنة برئاسة عمر البشير، وفق بيان صادر عن الرئاسة السودانية.

واتفقت اللجنة على ضرورة مبادرة متكاملة في أسرع وقت، لتسهم في تجاوز البلاد ظروفها الحالية، مشددة وفق البيان على ”ضرورة المحافظة على استقرار البلاد وأمن المواطنين وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن“.

كما أكدت ”أهمية توافق المجتمع بكل فئاته وقواه السياسية على حل يرضي الجميع.

وأطلق البشير مبادرة للحوار الوطني في 27 كانون الثاني/ يناير 2014، قالت الحكومة إن عدد الأحزاب التي شاركت فيها تجاوز 100 حزب وحركة مسلحة، فيما قاطعته قوى سياسية ذات ثقل، وحركات مسلحة أخرى

واللجنة التنسيقية العليا للحوارهي المنوطة بتنفيذ قرارات الحوار الوطني.

ولليوم الثالث على التوالي، واصل آلاف السودانيين، الاثنين، الاحتشاد أمام مقر قيادة أركان الجيش في العاصمة الخرطوم، للمطالبة برحيل نظام البشير، بينما يقول الأخير إن صندوق الانتخابات هو الحاسم في هذا الأمر.

ودخلت الاحتجاجات شهرها الرابع، بعد أن بدأت منددة بالغلاء، ثم تحولت إلى المطالبة بتنحي البشير.