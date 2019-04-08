بعد فشل المفاوضات مع إسرائيل.. الأسرى الفلسطينيون يبدأون إضرابًا عن الطعام

فشلت المفاوضات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والأسرى الفلسطينيين في سجونه، في التوصل لاتفاق حول تحقيق مطالب الأسرى، بعد مفاوضات استمرت ليومين.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان: إن ”قيادات الحركة الأسيرة بالإضافة إلى مئات الأسرى قرروا الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تعنت إدارة السجون وعدم استجابتها لمطالب الحركة الأسيرة“.

وأضاف أن ”الأسرى بدأوا يرتدون ملابس السجن بعد إعلان حالة النفير في كافة السجون؛ استعدادًا للالتحاق بالفوج الأول من المضربين“.

وتابع البيان، أن ”قيادة الحركة الأسيرة تسلم إدارة السجون قوائم بأسماء المضربين عن الطعام من كافة أقسام السجون“.

وكان من المقرر أن تبدأ قيادات الحركة الأسيرة، أمس الأحد، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، إلا أن تقدمًا في المفاوضات مع مصلحة السجون الإسرائيلية أدى لتأجيلهم اتخاذ خطوة الدخول في الإضراب.

وجاء الإضراب للمطالبة بتحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الذين تُتخذ بحقهم إجراءات عقابية وانتقامية، بحسب بيان سابق للحركة الأسيرة.