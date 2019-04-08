قوات الأمن السودانية تحاول فض اعتصام أمام مقر الجيش

حاولت قوات الأمن السودانية، فجر الاثنين، فض اعتصام لآلاف السودانيين أمام مقر الجيش بالخرطوم، مستخدمين القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وأفاد شهود عيان أن القوات الأمنية بدأت الهجوم في الساعة الثانية والنصف فجرًا، بإطلاقها الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وذكر الشهود أن مهاجمة القوات الأمنية، تسببت في إحداث ربكة بين آلاف المعتصمين، ولكن سرعان ماعادوا لمواقعهم.

وأشار إلى أن المعتصمين مازالو متمسكين باعتصامهم حتى يسقط النظام.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الساعة 1:30 بتوقيت غرينتش.

و قال مجلس الدفاع والأمن الوطني في السودان،الأحد إن المحتجين يمثلون شريحة من المجتمع يجب الاستماع إليها.

والأحد واصل آلاف السودانيين، لليوم الثاني على التوالي اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للمطالبة بتنتحي البشير.