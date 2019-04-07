لتنفيذ هجمات بعيدة المدى.. إسرائيل تعتزم شراء طائرات “ بوينغ KC-46 “ الأمريكية

كشف موقع والا العبري، عن صفقة شراء طائرات أميركية، يعتزم سلاح الجو الإسرائيلي إبرامها خلال الأيام المقبلة، في إطار تطوير قدرات الجيش الإسرائيلي القتالية، وخاصة تنفيذ هجمات بعيدة المدى.

ووفقاً للموقع العبريّ، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية تنوي شراء طائرات من نوع بوينغ KC-46، القادرة على تزويد ثلاث مقاتلات بالوقود جواً في نفس الوقت، وكذلك على حمل العشرات من الجنود بالإضافة إلى أنظمة متقدمة لنشاطات عملياتية.

وأضاف الموقع، أن الهدف الرئيس من شراء هذه الطائرات، هو تعزيز قدرات سلاح الجو القتالية، مع أهمية التركيز على العمل في مناطق بعيدة جغرافيًا مثل ”إيران“.

وبحسب الموقع، فإن وزارة الدفاع على اتصال مع الشركة التي صنعت هذه الطائرات، لدراسة إمكانية تجميع أو إنتاج بعض أجزائها في إسرائيل.

وأشار الموقع إلى أن ثمن الطائرة الواحدة من هذا النوع يقدر بمئتي مليون دولار، فيما يمتلك سلاح الجو الأميركي 179 طائرة من نوعها.

وتعتبر طائرة بوينغ KC-46، من أهم الطائرات القتالية التي تعمل في حالات الطقس الصعبة والمتقلبة، وهي مقاومة للهجمات الكيميائية والبيولوجية، وتستطيع حمل عشرات المقاتلين، ويمكنها الطيران في الجو لمدة لا تقل عن عشر ساعات، وتحمل أكثر 94 طناً من الوقود.