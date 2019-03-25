المرصد السوري: وصول مساعدات عسكرية جديدة لقوات سوريا الديمقراطية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن مساعدات عسكرية ولوجستية جديدة، وصلت إلى قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في أول دفعة تصل بعد الإعلان عن نهاية داعش السبت الماضي.

وأوضح المرصد، أن التحالف الدولي لمحاربة داعش، والذي تقوده واشنطن، استقدم، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات العسكرية واللوجستية إلى منطقة شرق الفرات، وتوزعت على قواعد تابعة للتحالف في المنطقة ضمن محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

وقدر المرصد عدد الشاحنات بنحو 400 شاحنة، مؤكدًا أن هذه الشاحنات كانت محملة بسيارات وآليات ومعدات عسكرية ولوجستية.

وأشار المرصد إلى أن دفعة من هذه المساعدات، التي وصفها بـ“الضخمة“، توزعت في قاعدة الشدادي والقواعد الواقعة في ريف الحسكة، فيما اتجهت الدفعة الثانية نحو قاعدة خراب عشك في ريف عين العرب (كوباني).

وكان التحالف الدولي دأب، خلال المعارك ضد داعش، على رفد قوات سوريا الديمقراطية بمساعدات عسكرية ولوجستية عبر شاحنات قادمة من إقليم كردستان العراق لتوزع حمولتها ضمن قواعد عسكرية في منطقة شرق الفرات، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من واشنطن.

ونشر المرصد شريط فيديو يظهر رتلًا طويلًا من الشاحنات وهي محملة بمركبات وآليات مختلفة، قال إنها تعود للتحالف الدولي، لكن لم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحتها.

وتأتي هذه المساعدات الجديدة في أعقاب إعلان قوات سوريا الديمقراطية، السبت الماضي، الانتصار على تنظيم داعش في آخر معاقله بريف دير الزور الشرقي.