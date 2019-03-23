مقتل ثمانية أطفال بانفجار في السودان

المصدر: أ.ف.ب

قتل ثمانية أطفال في أم درمان السبت بعدما انفجر جسم غريب عثروا عليه، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم إنّ سبعة أطفال لقوا حتفهم في الحال بينما توفي الثامن خلال إسعافه بالمستشفي.

وأوضح أن الأطفال، الذين يعتقد أنهم كانوا يبحثون عن خردة لبيعها، عثروا على ”جسم غريب“ واثناء محاولتهم تفكيكه ”انفجر“.

ووقع الانفجار في شمال أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة الخرطوم، في منطقة كانت مقراً لهيئة عسكرية قبل سنوات عدة.

وأكّد التلفزيون الرسمي مقتل الأطفال الثمانية، من دون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل.

وأوضح عبد الرحيم أنّ الشرطة تحقّق في الحادث.