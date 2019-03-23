مقتل نائب وزير العمل الصومالي في هجمات انتحارية بمقديشو

قتل نائب وزير العمل الصومالي وثلاثة أشخاص، فيما أصيب آخرون على الأقل بجروح، في تفجيرين أعقبهما هجوم استهدف وزارتين صوماليتين في العاصمة مقديشو، السبت، تبناه تنظيم الشباب الإسلامي المتطرف، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال عبدالقدير عبدالرحمن آدن مدير خدمة سيارات الإسعاف (أمين) بمقديشو: ”يمكن أن يكون هناك ضحايا آخرون بالداخل، لكننا نقلنا حتى الآن 11 شخصًا مصابًا في الهجوم“.

وبحسب الشرطة، فقد بدأ الهجوم بانفجارين قرب وزارتي الأشغال العامة والعمل، في شارع كبير بمقديشو.

واقتحم مسلحون المباني بعد الانفجارين.

وقال المسؤول الأمني أحمد آدن: ”أجلت قوات الأمن العديد من الموظفين من المباني وهم لا يزالون بصدد مواجهة المسلحين الذين دخلوا بعد الانفجار“.

ولم يعرف حتى الآن ما إذا سقط قتلى.

وتبنى تنظيم الشباب التابع للقاعدة الاعتداء.

وفي بداية آذار/مارس، قتل عشرون شخصًا، في اعتداء لتنظيم الشباب بمقديشو.

كما تبنى التنظيم ذاته اعتداء بسيارة مفخخة خلف أربعة قتلى وتسعة جرحى، في 7 آذار/مارس، قرب مطعم بالعاصمة الصومالية، غير بعيد من القصر الرئاسي.