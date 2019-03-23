مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية يعلن تحقيق النصر العسكري النهائي على داعش

أعلن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، تحقيق النصر العسكري النهائي على تنظيم داعش المتشدد شرق البلاد.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن تنظيم داعش مُني بالهزيمة النهائية في جيب في الباغوز شرق سوريا بما ينهي دولة ”الخلافة“ التي أعلنها التنظيم، وامتدت في وقت من الأوقات على مساحة تصل إلى ثلث العراق وسوريا.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر:“الباغوز تحررت، والنصر العسكري ضد داعش تحقق“.

وشنَّت قوات سوريا الديمقراطية هجمات منذ أسابيع للسيطرة على الجيب الواقع قرب الحدود مع العراق.