سوريا تؤكد عزمها على استعادة الجولان وتندد بترامب

نددت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها: إن الوقت قد حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وأكدت أن الشعب السوري ”أكثر عزيمة وتصميمًا وإصرارًا على تحرير هذه البقعة الغالية من التراب الوطني السوري بكل الوسائل المتاحة“.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) قال مصدر في وزارة الخارجية: إن تصريحات الرئيس الأمريكي ”تؤكد مجددًا انحياز الولايات المتحدة الأعمى لإسرائيل.

وأضاف المصدر: ”لكنها (تصريحات ترامب) لن تغير أبدًا من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيًا سوريًا“.