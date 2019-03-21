للمرة الأولى.. ”الجهاد الإسلامي“ تجري تحولًا جذريًّا في سياستها بغزة

كشف وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة ”الجهاد الإسلامي في فلسطين”، أن حركته وضعت نظامًا داخليًّا جديدًا يعتمد على الانتخابات الداخلية في مختلف مؤسسات الحركة التنظيمية، من إقليمٍ ومكتبٍ سياسيٍّ وصولًا للأمين العام.

وأضاف في تصريح نقلته وكالة ”معًا“ الفلسطينية، أن أهمية تلك الانتخابات تكمن في التحول داخل مؤسسات الجهاد الإسلامي وفق النظام الداخلي الجديد، كما أنها ترسخ مبدأ الشورى والمشاركة لكوادر وقادة الحركة في اختيار أصحاب القرار داخل الحركة.

واختتمت حركة الجهاد الإسلامي انتخاباتها الداخلية لاختيار المحافظين والأعضاء، على مستوى قطاع غزة، وأفرزت أصوات الناخبين من الحركة خمسة محافظين على مستوى قطاع غزة، وسبعة أعضاء لكل محافظة، إذ استمرت الانتخابات الداخلية 3 أيام.

وأوضح القططي، أن الانتخابات أصبحت نهجًا ثابتًا، وليست لمرة واحدة وفق النظام الداخلي، وهي عملية دورية ومتكررة داخل مؤسسات الحركة التنظيمية.

وأِشار إلى أن أي هيئة قيادية يجب أن تكون ملتزمة بالمبادئ السياسية والفكرية الخاصة بحركة الجهاد.

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات، أكد القططي استكمال البناء الداخلي في الحركة، وصولًا لأفضل أداء لحركة فاعلة في الساحة وفي مختلف المجالات الميداينة في الشارع الفلسطيني، والتي تسعى من خلال ذلك لنشر قيم الوطنية والمقاومة والمساهمة في مشروع التحرير والعودة والاستقلال.