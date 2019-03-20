مقتل 3 دواعش وكشف مخزن أسلحة في القصرين‎ بتونس

المصدر: ا ف ب

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، عن مقتل 3 مسلحين تابعين لتنظيم داعش، وحجز أسلحة في عملية أمنية بمحافظة القصرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إنه ”تم القضاء ليلة الثلاثاء الأربعاء على ثلاثة إرهابيين، وحجزنا بنادق كلاشنيكوف وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية ومتفجرات وذخيرة في منطقة جبال السلوم“.

وبين الجبابلي أن ”المسلحين هم من قيادات تنظيم جند الخلافة التابع لتنظيم داعش“، مشيرًا إلى ”تواصل عمليات التمشيط في المنطقة“.

وكان مركز ”سايت“ الأمريكي لمراقبة المواقع الجهادية قد أفاد، السبت الماضي، بأن ”تنظيم داعش أعلن عبر تطبيق تلغرام مسؤوليته عن قتل تونسي كانت سلطات بلاده قد عثرت قبل شهر على جثته في جبال المغيلة بولاية القصرين“، موضحًا أن ”التنظيم نشر السبت الفائت تسجيل فيديو التقط في جبل مغيلة لقطع رأس رجل قال التنظيم إنه محمد الأخضر مخلوفي“.

وتُجري قوات الأمن التونسية غالبًا عمليات استباقية في المناطق الجبلية الحدودية مع الجزائر لتعقّب الجهاديين المتحصنين فيها.

كما تنشط ”كتيبة عقبة بن نافع“ المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالمناطق الجبلية في وسط تونس.

وتقدر السلطات بما بين 100 و150 عدد المقاتلين الفعليين لهذه المجموعة. وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للإسلاميين المتطرفين قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش والمدنيين والسياح في هجمات وكمائن تبنت هذه المجموعة غالبيتها.

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، حين قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش.