متقاعدون من الجيش الجزائري يحتجون على تمديد حكم بوتفليقة (فيديو)

نظم متقاعدون من الجيش الجزائري وعسكريون سابقون، اليوم الأحد، مسيرات حاشدة؛ للتنديد بخطط التمديد لحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ورفض إلغاء المسار الانتخابي.

واحتج المتظاهرون على تمديد المأمورية الرابعة للرئيس المنتهية ولايته، رافضين مبررات الحكومة في عرض خطط بديلة لوقف الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير، مطالبين برحيل النظام.

وقال عسكريون سابقون لـ“إرم نيوز“، إن ”حكومة بوتفليقة تعمل على كسب رهان الوقت؛ للإبقاء على السياسات الفاشلة، والالتفاف على مطالب الشارع وتجاهل موجة الغضب المتزايد“.

وترفض السلطات الجزائرية التنازل لمطلب الرحيل، مقابل ذلك أطلق الرئيس بوتفليقة تعهدات بعقد مؤتمر وطني جامع، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة، لكن دون تحديد أجندة زمنية لذلك.