”حماس“ تهاجم فصائل دعتها للاعتذار عن ضرب متظاهرين في غزة 

هاجمت حركة حماس اليوم السبت فصائل فلسطينية دعتها إلى الاعتذار عن اعتداء عناصر منها على المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أدانت فصائل فلسطينية في بيان عقب اجتماع بقطاع غزة، ما وصفته باعتداء حماس على متظاهرين سلميين، ودعت الحركة إلى الاعتذار وإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الحراك، وسحب المسلحين من الشوارع.

وعلّق القيادي في حماس، ومستشار رئيس المكتب السياسي للحركة، باسم نعيم، على بيان الفصائل الفلسطينية، قائلا إنه ”تجاوز الانتهازية السياسية، إلى العُهر الوطني“.

وأضاف نعيم، عبر صفحته بموقع فيسبوك: ”يبدو أن الطبع غلب التطبع؛ فمثلًا الجبهة الشعبية – القيادة العامة التي تتشدق بالحديث عن الحرية والكرامة، ووقعت على بيان العار اليوم، ساهمت في إبادة المخيمات الفلسطينية في سوريا بحجة حماية محور المقاومة من المؤامرة الأمريكية“.

وأشار نعيم، إلى أن ”بعض الفصائل لعبت دور الحياد على مدار سنوات في الخلاف بين فتح وحماس، واليوم توقع على بيان حول الأوضاع المعيشية الصعبة في غزة، وهي كذلك، ولَم تأت حتى على ذكر من يقطع الرواتب ويمنع الموازنات ويرفض كل الجهود الوطنية للمصالحة، بل ويتوعد بمزيد من العقوبات والإجراءات لخنق غزة“.

يذكر أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي لم تحضرا الاجتماع الذي دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحضرته الفصائل الموقعة على البيان.

والفصائل المجتمعة التي تبنت البيان، هي: ”حركة فتح، الجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني _ فدا، جبهة التحرير العربية، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية جبهة النضال الشعبي، الجبهة الشعبية – القيادة العامة“.