الجزائر.. احتفالات لعناصر الشرطة عقب احتجاجات الجمعة الرابعة (فيديو)

احتفلت عناصر من الشرطة الجزائرية، مساء الجمعة، عقب مظاهرات شعبية ضخمة تطالب برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في مشهد لافت تناقله إعلام محلي. . وأظهرت مشاهد نقلتها قنوات محلية خاصة، عناصر شرطة من قوات مكافحة الشغب وآخرين بزي مدني، وهم يجوبون شارع "ديدوش مراد" وسط العاصمة، ويحتفلون مع طلقات للرصاص المطاطي في السماء.