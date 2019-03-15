الخارجية العراقية تتابع مصير أحد مواطنيها المرجح إصابته بمجزرة نيوزيلندا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنّها تتابع مصير أحد مواطنيها المحتمل أن يكون قد أصيب بالحادث الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، صباح اليوم الجمعة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، بتصريح على ”تويتر“، مساء اليوم، أنّ الوزارة ”تتواصل مع المواطنة جنة العمري بشأن مصير ابنها الذي من المحتمل أن يكون قد أصيب في الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، وتؤكد متابعتها للوقوف على حالته، ومساعدتها فيما تحتاجه“.

وزارة الخارجية تتواصل مع المواطنة جنة العمري بشأن مصير ابنها الذي من المحتمل أن يكون قد أصيب في الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، وتؤكد متابعتها للوقوف على حالته، ومساعدتها فيما تحتاجه. د.احمدالصحاف

المتحدث الرسمي باسم الخارجية — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 15, 2019

وقُتل 50 شخصًا وأصيب 48 آخرون بجروح بالغة بعدما فتح مسلح النار خلال صلاة الجمعة في مسجدين بنيوزيلندا، في أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، والذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بأنه عمل إرهابي.

وبث مسلح لقطات حية للهجوم على الإنترنت من مسجد في مدينة كرايستشيرش، على غرار عمليات القتل في ألعاب الفيديو بعد أن نشر بيانًا يندد فيه بالمهاجرين.