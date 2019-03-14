صحيفة تابعة لحماس توقف نسختها الورقية بسبب الأزمة المالية

أعلنت صحيفة ”الرسالة“ التابعة لحركة حماس، اليوم الخميس، توقف نسختها الورقية، والاكتفاء بالموقع الإلكتروني الخاص بها، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بمؤسسات الحركة بشكل كامل، بما فيها وسائل الإعلام.

وقالت الصحيفة تحت عنوان ”جفت الصحف“، إنه ”بعد 22 عامًا قررت إدارة مؤسسة الرسالة للإعلام، وقف النسخة المطبوعة لصحيفة الرسالة، إذ انطلقت في شباط/فبراير عام 1997، وفي مارس/آذار 2019 تجبر الأزمة المالية الصحيفة على وقف الطباعة“.

وأضافت، ”اليوم تغيب صفحات الرسالة المطبوعة، لكن مشوارها الذي تجاوز العقدين من الزمن لن يتوقف، وستبقى الرسالة في الميدان بمحطات جديدة تضيف قيمة أخرى للصحافة الفلسطينية الرقمية“.

وتصدر صحيفة الرسالة التابعة لحماس، بشكل دوري نصف أسبوعي، كما تمتلك الصحيفة موقعًا إلكترونيًّا، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ستستمر في تقديم الأخبار عبرها.

وضربت الأزمة المالية التي تمر بها حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، مفاصل مهمة في الحركة، إذ أدت هذه الأزمة لإغلاق فضائية ”الكتاب“ التابعة للجامعة الإسلامية، قبل عامين، كما أعلنت قناة ”القدس“ الفضائية التابعة لحماس أنها ستتوقف عن العمل قريبًا.

كما أعلن المركز الفلسطيني للإعلام، أحد أقدم المواقع الإعلامية التابعة لحماس، أنه سيتوقف عن العمل بسبب الأزمة المالية.

وسبق وأعلنت فضائية ”الأقصى“ التابعة لحماس أيضًا، أنها ستتوقف عن العمل، بعد تراكم الديون المستحقة عليها لصالح الشركة المستضيفة لها على القمر الصناعي، قبل أن يتدخل رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ويعلن استئناف عمل القناة الفضائية.

وتعاني حركة حماس ومؤسساتها بما فيها الإعلامية من أزمة مالية خانقة، أثرت على انتظام رواتب الموظفين وسير العمل في هذه المؤسسات؛ ما أدى بالحركة لاتخاذ إجراءات تقشفية، وإغلاق عدد من المؤسسات التابعة لها، وتسريح العاملين فيها، وتقليص عدد من موظفي مؤسسات أخرى؛ لعجز الحركة عن مواجهة هذه الأزمة.