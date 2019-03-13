الاحتلال يقتحم مدرسة في الخليل ويصيب عددًا من طلابها

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدرسة فلسطينية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بزعم البحث عن مطلوبين قاموا بأعمال ”شغب وعنف“ ضد الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة.

وقالت مصادر محلية:“ إن قوات الاحتلال أطلقت عددًا من قنابل الغاز والرصاص المطاطي في المدرسة ومحيطها، مما خلّف عددًا من الإصابات في صفوف الطلاب الفلسطينيين“.

وأضافت المصادر،“ أن الاحتلال اقتحم بتعزيزات عسكرية مدرسة الخليل الإعدادية بالمنطقة الجنوبية للمحافظة، وقام بإغلاق كافة الطرق المؤدية إليها، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الطلاب الذاهبين للمدرسة، مما خلق حالة من الرعب عندهم“.

وبحسب معلمي المدرسة، فإن اقتحام المدرسة يحدث من حين لآخر بهدف عرقلة سير العملية التعليمية وبزعم البحث عن أطفال رشقوا الحجارة على الجنود الإسرائيليين.

وتشهد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية توترًا كبيرًا، في ظل اقتحامات ومداهمات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف البحث عن مطلوبين لجهاز الشاباك، وسط مطالبات من السلطة الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف المداهمات والاعتقالات التي تطال الشبان الفلسطينيين بشكل يومي في كافة قرى ومدن الضفة.