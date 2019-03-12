غرينبلات: مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات حول صالح العاروري وأحلام التميمي

دعا المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إلى الإدلاء بمعلومات حول نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، والأسيرة المحررة أحلام التميمي، مقابل مكافأة مالية.

وقال غرينبلات في تغريدة له على حسابه في ”تويتر“، إن ”نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري متهم بارتكاب جرائم وهو مطلوب، وأنتم مطالبون بالمساعدة في جعل العالم أكثر أمانًا من خلال توفير معلومات حول مكانه“، وفق تعبيره.

كما اتهم المبعوث الأمريكي، الأسيرة الفلسطينية المحررة أحلام التميمي بـ“تنفيذ عمليات“، مضيفًا أن ”أحلام قتلت أكثر من 15 شخصًا من بينهم 7 أطفال، وتعيش اليوم بالمجان“.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلوات حول العاروري وقيادات أخرى من حزب الله اللبناني.