السناتور الأمريكي غراهام: الجولان يجب أن تبقى في يد الإسرائيليين

المصدر: ا ف ب

زار ليندسي غراهام، السناتور الأمريكي المقرب من الرئيس دونالد ترامب، مرتفعات الجولان المحتلة، اليوم الإثنين، وتعهد بالعمل من أجل أن تعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على المرتفعات الإستراتيجية.

ويهدف تعهد غراهام إلى دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رافقه في الجولة، قبل الانتخابات التي ستُجرى في إسرائيل في 9 نيسان/أبريل المقبل.

ويسعى نتنياهو منذ فترة إلى إقناع الولايات المتحدة وغيرها من الدول بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، والتي احتلتها من سوريا في حرب 1967.

وبعد ذلك ضمت إسرائيل المرتفعات البالغة مساحتها 1200 كلم مربع، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتساءل غراهام: ”من الناحية الإستراتيجية، أنا أقف على إحدى أهم مناطق دولة إسرائيل، ولمن سنعيدها.. هل سنعيدها للرئيس السوري بشار الأسد؟ لا أعتقد ذلك. سيكون ذلك بمثابة منحها لإيران“.

وأضاف بينما كان يقف إلى جانبه السفير الأميركي ديفيد فريدمان: ”هل سنعطيها لروسيا؟ لا أعتقد ذلك.. ولذلك فإن فكرة إعطاء هذه المنطقة لأية جهة أخرى مرفوضة“.

وغراهام هو حليف لترامب، الذي قدم دعمه القوي لنتنياهو. وقال إنه سيعمل على اعتراف الولايات المتحدة بالجولان كجزء من إسرائيل ”الآن وإلى الأبد“.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، صوتت الولايات المتحدة لأول مرة ضد قرار سنوي للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل للجولان.

وخلال حملة إعادة انتخابه، قال نتنياهو إن علاقته الوثيقة مع ترامب مفيدة جدًا لإسرائيل.

وفي خطوة كبيرة بالنسبة إلى إسرائيل، اعترف ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية في 2017، وقرر نقل السفارة الأميركية إلى المدينة المتنازع عليها، ما أثار غضب الفلسطينيين.