تقرير عبري: ”حماس“ وافقت على خطة تدريجية للتهدئة مع إسرائيل

زعم موقع ”ديبكا“ الاستخباراتي العبري أن حركة حماس في قطاع غزة وافقت على خطة تدريجية من 5 نقاط للتهدئة مع إسرائيل تتضمن وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة وإيجاد وظائف للسكان بمساعدة قطرية.

وأفاد الموقع، في تقرير نشره مساء أمس، أن قبول حماس بالخطة جاء نتيجة اتصالات مكثفة قام بها مدير جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مائير بنشابات خلال جولة مكوكية بين مصر والأردن نهاية الأسبوع الماضي.

وقال إن حماس أعلنت موافقتها على الخطة بناء على طلب مسؤولي استخبارات مصريين قاموا بزيارات بين تل أبيب وغزة بهدف الوصول إلى تهدئة، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقع على الاتفاق.

وأوضح التقرير أن ”حماس وافقت على تهدئة الوضع ووقف التصعيد مع إسرائيل ضمن خطة من خمس نقاط يتم تنفيذها بشكل تدريجي“.

وكشف أن حماس بدأت فورًا تنفيذ الخطة بفرض الهدوء على طول الحدود مساء السبت الماضي، مع تعهدها في المرحلة الثانية بوقف إطلاق البالونات الحارقة على إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه البالونات ”ستتوقف يومًا بعد يوم حتى تختفي كليًا“.

وأوضح أن المرحلة الثالثة بدأت بقرار لحماس بحل ”الفرق“ المسؤولة عن إشعال الإطارات عند الخط الفاصل، فيما تعهدت أيضًا بوقف إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل ومنع التنظيمات الفلسطينية الأخرى أيضًا من إطلاقها.

وذكر التقرير أن سفير قطر للقطاع محمد العمادي سيصل إلى غزة قريبًا، لكنه لن يسلم حماس مبلغ الـ 15 مليون دولار التي تسلمتها الحركة من قبل، بل سيقدم خطة تشمل إيجاد وظائف للفلسطينيين في القطاع بمساعدة الأمم المتحدة.

وختم قائلًا: ”قام رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاق الذي قدمه له كوهين وبنشابات بسرعة، وبدأ التنفيذ بالفعل“.