إقليم كردستان يلغي ادخار رواتب موظفيه ويشكر بغداد

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بازراني اليوم الجمعة، إلغاء النظام المتبع في توزيع رواتب موظفي الإقليم وهو الادخار الإجباري الذي أقرّ بعد الأزمة المالية عام 2014.

وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان: ”نعلن إلغاء نظام ادخار رواتب الموظفين، إذ إن الرواتب ستوزع كاملة دون أي استقطاع بدءًا من هذا الشهر“.

وتقول حكومة إقليم كردستان إنها تحتاج نحو 900 مليار دينار عراقي (أكثر من 800 مليون دولار) شهريًا لرواتب موظفيها.

وقدّم بارزاني شكره لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ووزير المالية، فؤاد حسين، على جهودهما لحل مشكلة رواتب الموظفين.

وأضاف: ”أجبرنا على اتخاذ قرار ادخار رواتب الموظفين بسبب الأزمة المالية، وها قد حان اليوم الذي نفي فيه بوعودنا بإلغاء هذا النظام بعد تحسن الأوضاع“، مشددًا على ”التزام الإقليم بتسوية جميع المسائل العالقة مع بغداد، ومنها ملف النفط بالاحتكام إلى الدستور“.

وكان كردستان قد أجرى تعديلات جزئية على نظام الادخار بعد الاتفاق مع حكومة بغداد العام الماضي على جملة من الملفات، من ضمنها إرسال مبلغ 317 مليار (317 مليون دولار) إلى الإقليم.

وعلى مدار السنوات الماضية شهد إقليم كردستان تظاهرات احتجاجية في مدن السليمانية وأربيل ودهوك وحلبجة لرفض نظام ادخار الرواتب، إذ طالب المعلمون والأطباء والكوادر الصحية بتعديل هذا النظام ومنحهم رواتبهم بشكل كامل، وهو ما تسبب بفوضى واضطرابات في بعض الأوقات.

وينص هذا النظام على الاقتطاع الجزئي لراتب الموظف وادخاره له بشكل إجباري، على أن تسدد تلك الادخارات بصيغة لم تحدد لغاية الآن.