فلسطينيو الـ48 يكثفون ضغوطهم لإسقاط حكومة نتنياهو

دعا أيمن عودة رئيس قائمة تحالف ”الجبهة والعربية للتغيير“ الجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى المشاركة في التصويت بانتخابات الكنيست من أجل إسقاط نتيناهو ومخططاته.

المسؤولية تقتضي أن يخرج جمهورنا لإسقاط بنيامين نتنياهو، وأن هناك حاجة لإسقاط نتنياهو، يجب أن يسقط نتنياهو من قمة الحكومة، بسبب مساعيه في إتمام ما يسمى ”صفقة القرن“ و“الفاشية“ التي وصل إليها نتنياهو وسيطرته على الدولة العميقة في إسرائيل مثل: المحكمة العليا، والجمعيات، والإعلام، وغيرها، حسب موقع ”عرب 48“.

واعتبر أيمن عودة أن إسقاط نتنياهو مسألة كرامة، ويجب أن يكون للعرب شرف القيام بهذه المهمة من باب أن ”درء المفاسد أوْلى من جلب المنافع“ وهذه هي المهمة الملحة: كيف نسقط تلك المخططات الخطيرة ضد أبناء شعبنا.

وأردف قائلًا: ”إن من 1948 حتى 2015 كل التحريض علينا لا يساوي التحريض الذي حرضه نتنياهو، فلا بنغريون ولا شاريت ولا أشكول ولا جولدا مائير ولا بيغن ولا أولمرت ولا شامير ولا رابين حرَّضوا مجتمعين كما حرّض نتنياهو علينا“.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه بضع وسائل إعلام عبرية، عن استطلاعات رأي اتفقت في معظمها على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة.

ونشرت القناة الإخبارية الـ 13، والقناة الإخبارية ”تلفزيون كان“ الرسمي، ليل الجمعة -بعد يوم واحد من قرار النائب العام رفع لائحة اتهام ضد نتنياهو- نتائج الاستطلاعات التي أشارت إلى أن كتلة يسار الوسط ستفوز بنحو 61 مقعدًا في انتخابات الكنيست المقبلة، وكتلة اليمين بزعامة نتنياهو تفوز بنحو 59 مقعدًا.