ردًا على إطلاق صاروخ.. إسرائيل تقصف موقعًا لـ“حماس“ جنوب غزة

قصفت طائرات عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الخميس، موقعًا يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة ”حماس”، جنوبي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان إن طائرات عسكرية إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ، موقعًا لكتائب القسام، غربي مدينة خان يونس، الواقعة جنوبي القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات جراء القصف، كما لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبًا حول الحادث، حتى 12:25 بتوقيت غرينتش.

وتأتي الغارة الإسرائيلية بعد ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عن إطلاق صاروخ من غزة، على جنوبي إسرائيل، تصدت له منظومة ”القبة الحديدية“ الدفاعية.