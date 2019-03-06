أبو الغيط: حضور سوريا قمة تونس لم يطرح إطلاقًا في ”الوزاري العربي“

قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إنّ حضور سوريا في القمة العربية المقبلة لم يطرح رسميًا في اجتماع وزراء الخارجية العرب.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي، في ختام أعمال الدورة الـ 151 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث قضايا بينها جدول أعمال قمة تونس المرتقبة، نهاية آذار/ مارس الجاري، وفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر.

وأوضح أبو الغيط أنّ ”حضور سوريا قمة تونس موضوع لم يطرح على الإطلاق، سواء في شكل وثيقة أو مستند، في اجتماع وزراء الخارجية العرب“.

وتابع: ”كل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار“، دون تفاصيل أكثر.

وأشار أبو الغيط إلى الاتفاق على عقد القمة العربية الاقتصادية كل 4 سنوات، بالتزامن مع القمة السياسية العادية، سواء قبلها بيوم، أو اليوم التالي، في الدولة التي تستضيف القمة العادية سنويًا.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.