طرد وفد حكومي أردني حضر إلى مدينة معان للقاء محتجين (فيديو)

رفض عدد من شباب مدينة معان الواقعة جنوب الأردن، لقاء سعت إليه الحكومة، في محاولة منها لاحتواء غضبهم في ظل بطالتهم عن العمل، وعدم تأمين وظائف لهم، وطالب المحتجون حل مشكلة أبناء المحافظة المعتصمين أمام مبنى الديوان الملكي في عمّان منذ أكثر من أسبوع.

كان فريق حكومي قد وصل صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة معان للقاء شبابها، في جامعة الحسين بن طلال، غير أنهم فشلوا في ذلك، بعد التهجم عليهم من قبل شباب، ومنعهم من عرض ما حضروا لأجله، فيما حال تدخل حرس الجامعة دون الاعتداء عليهم.

وصرخ المحتجون في وجه الحاضرين من الوفد الحكومي، وأبلغوهم أن حل قضيتهم وتعطلهم عن العمل، يبدأ من أمام الديوان الملكي، حيث يعتصم العشرات من أبناء المدينة على مقربة منه نحو عشرة أيام، ووصلوا إلى هناك سيرًا على الأقدام.

وضم الفريق الحكومي، أمين عام وزارة العمل وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان ورئيس ديوان الخدمة المدنية وبعض المسؤولين عن برامج التشغيل في المملكة.

ويطالب المعتصمون أمام مبنى الديوان الهاشمي، بتدخل الملك عبدالله الثاني وتأمين وظائف لهم، في وقت أعلنت فيه الحكومة التي يرأسها عمر الرزاز فتح مراكز توظيف في عدد من المحافظات الأردنية.