بعد أشهر من تعيينه.. جنوب أفريقيا توافق على اعتماد سفير المغرب

تلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، موافقة جنوب أفريقيا على تعيين يوسف العمراني سفيرًا فوق العادة للرباط، رغم صدور قرار مغربي بتعيينه منذ أشهر.

وكان الملك محمد السادس، قد أصدر قرارًا بتعيين يوسف العمراني سفيرًا فوق العادة لدى جنوب أفريقيا في 2018، ولم تتلق الرباط ردّ بريتوريا إلا مؤخرًا، فيما لم يتم الإعلان عن تعيين سفير لجنوب أفريقيا في الرباط رغم مطالبة المغرب بذلك.

وفي ظل علاقات دبلوماسية يشوبها التوتر بين الرباط وبريتوريا؛ بسبب اعتراف الأخيرة بجبهة البوليساريو الانفصالية، ودعمها الدائم لها في مختلف المحافل الدولة، حاول المغرب مد يد الصداقة لجنوب أفريقيا خلال العام ما قبل الماضي بعد حوالي 12 سنة من القطيعة، وذلك عقب استقبال العاهل المغربي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ، لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، في مدينة أبيدجان الإيفوارية، على هامش مشاركتهما في القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والأوروبي.

وكان الطرفان قد اتفقا على العمل سويًا من أجل التوجه نحو مستقبل واعد، لاسيما وأن المغرب وجنوب أفريقيا يشكلان قطبين هامين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء المغربية.