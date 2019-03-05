الجيش السوري يهاجم أهدافًا لداعش في الصحراء

ذكرت صحيفة الوطن الموالية للحكومة في دمشق الثلاثاء، أن الجيش السوري شنَّ ضربات جوية على متشددين من تنظيم داعش، واشتبك معهم وسط سوريا.

ويشير اندلاع الاشتباكات في منطقة السخنة الواقعة بين تدمر ودير الزور أمس الاثنين، إلى موطئ قدم مازال التنظيم المتشدد يحتفظ به غربي نهر الفرات، في الوقت الذي تسعى فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة لانتزاع السيطرة على آخر جيب له شرقي النهر.

وذكرت صحيفة الوطن نقلًا عن مصدر عسكري أن ”الطيران الحربي السوري نفذ الاثنين بضع غارات جوية، استهدف خلالها تحركات لداعش في البادية الشرقية، وتحديدًا على إحدى الطرق الترابية المؤدية إلى بلدة السخنة، وإلى الجنوب الشرقي من البلدة“.

وتفرض قوات ”سوريا الديمقراطية“ المدعومة من الولايات المتحدة حصارًا على قرية الباغوز آخر جيب للتنظيم شرقي نهر الفرات منذ عدة أسابيع.

وقال متحدث باسم القوات الاثنين، إن نحو 200 من المتشددين سلموا أنفسهم في الباغوز بعد معارك ضارية في مطلع الأسبوع، لكن، زهاء ألف ما زالوا متحصنين هناك.

وستمثل هزيمة التنظيم في الباغوز علامة فارقة، لكنه سيظل يشكل تهديدًا داخل سوريا والعراق.

واستعاد الجيش السوري السخنة من تنظيم داعش في عام 2017 ودفع المتشددين للتقهقر في وسط سوريا باتجاه الطريق الصحراوي السريع الحيوي الذي يصل بين تدمر ودير الزور، لكن مصدرًا مقربًا من السلطة في دمشق قال، إن بعض مقاتلي التنظيم ظلوا في المناطق الصحراوية المحيطة، ونفذوا هجمات على مواقع وقوافل للجيش.