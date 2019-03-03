أفغانستان تتبرع لـ“الأونروا“ بمليون دولار

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“، اليوم الأحد، تبرع أفغانستان بمبلغ مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ونقلت ”وفا“ عن الناطق باسم الوكالة سامي مشعشع قوله، ”إن أفغانستان تبرعت بمليون دولار لميزانية وكالة الغوث، رغم الظروف القاسية التي تعاني منها“.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان ”منظمة التعاون الإسلامي“ اعتماد قرار إنشاء صندوق وقفي لضمان التمويل المستدام لأنشطة وكالة ”الأونروا“ ودعم اللاجئين الفلسطينيين.

وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريحات صحفية، إن الصندوق الوقفي يمثل وعاء ماليًا هدفه دعم اللاجئين الفلسطينيين، وذلك تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن الهدف من ذلك جمع الأموال من الدول والمؤسسات، ما من شأنه تعزيز الوضع المالي لوكالة ”الأونروا“ ودعم أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية للنهوض بالأعباء الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين.