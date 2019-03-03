تحت شعار القدس عاصمة فلسطين الأبدية.. انطلاق المؤتمر البرلماني العربي بالأردن

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار ”القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين“.

ويستمر ليومين، بمشاركة رؤساء برلمانات 16 دولة عربية، إضافة لممثلين عن بقية البرلمانات العربية.

وقال علي عبد العال، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس الشعب المصري، في الكلمة الافتتاحية: ”إن القرار الأمريكي الأرعن الذي اعتبر القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، تنكر لكل مبادئ القانون الدولي وهو عديم الأثر ومنعدم من الناحية القانونية ولا نعتد به على الإطلاق“.

وأضاف ”هذه الأرض العزيزة علينا، دفع العرب الغالي والنفيس لتحريرها.. خضنا حروبًا كثيرة من أجل القضية الفلسطينية، وكانت المأساة عام 1967، حيث احتلت المزيد من الأراضي الفلسطينية“.

وأشار إلى أن الاحتلال مهما طال أجله لن ”يضيع الحق“، والحل الوحيد الذي يمكن أن نقبل به ”دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب“.

وأوضح عبد العال أن ”موضوع القدس قضية العرب الأولى هو الوحيد على جدول الأعمال“.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، قد بين في تصريحات صحفية، يوم أمس السبت، أن عنوان الدورة الحالية والذي يحمل ”القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين“، يتطلب من البرلمانات العربية العمل على إعادة الزخم للقضية الفلسطينية، بعد أن تراجعت أولويتها على طاولة القرار العربي.