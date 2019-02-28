صدور أوّل حكم وفق قانون الطوارئ في السودان

أصدرت محكمة طوارئ في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الخميس، أوّل أحكامها منذُ تشكيلها قبل أيام قليلة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر رئيس القضاء السوداني، عبدالمجيد إدريس، قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ في كافة ولايات السودان.

وذكر المركز السوداني للخدمات الصحفية (خاص مقرب من الحكومة)، أن محكمة الطوارئ أصدرت ”حكمًا بالسجن 6 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه (نحو 3 آلاف دولار) بحق مدان بتهمة تهريب عملات أجنبية“.

وأوضح المركز، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن المتهم ”كان يخفي داخل ثيابه مبلغ 30 ألف ريال سعودي (نحو 8 آلاف دولار)، و9 آلاف و650 روبية هندية (نحو 136.2 دولار) كان يحاول تهريبها إلى الهند“.

ولم يشر إلى تاريخ ضبط المدان أو المكان الذي ضبط فيه.

وجاء قرار إنشاء محاكم طوارئ بعد ساعات من إصدار النائب العام، عمر أحمد محمد، قرارًا بتأسيس نيابات طوارئ في الخرطوم وكافة الولايات الثمانية عشر.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس القضاء أصدر قرارًا بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية في كافة الولايات.

وأصدر الرئيس عمر البشير، يوم الإثنين الماضي، 4 أوامر طوارئ، تضمنت ”إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص“.

وشملت الأوامر ”حظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل، وحظر إقامة الندوات“.

وتشهد مدن سودانية منذُ 19 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير.

وسقط خلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهد بعضها أعمال عنف، 32 قتيلًا، بحسب إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية في 11 من شهر فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلًا.