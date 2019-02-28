اعتقال صحافيين خلال مظاهرات مناهضة للرئيس الجزائري (صور وفيديو)

فرقت قوات الأمن الجزائري، اليوم الخميس، مظاهرة نظمها صحافيون بساحة ”الحرية“ الشهيرة في قلب العاصمة، طالبوا خلالها بتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن الحكم، وتحسين أوضاع الإعلام.

ورفع الصحافيون شعارات، ”صحافة، حرة، ديمقراطية“، و“مظاهرة سلمية سلمية“، بينما فرضت قوات الشرطة حزامًا أمنيًا لإغلاق محيط ”ساحة الحرية“، ومنع المحتجين من الخروج.

وقامت قوات الأمن باعتقال عدد من الصحافيين، والاعتداء عليهم؛ الأمر الذي اعتبره محتجون سلوكًا ”مسيئًا“ لجهاز الأمن الجزائري.

وطالب صحافيون السلطات، بـ“إطلاق الحريات، وترقية قطاع الصحافة، وتحسين الظروف المعيشية والمهنية للصحافيين، ووقف آلة القمع التي تطال الأصوات المعارضة“.

وأعلن المتظاهرون في قلب العاصمة الجزائرية، دعمهم ومساندتهم لحراك 22 فبراير الماضي، ومباركتهم لاحتجاجات الجمعة 1 مارس/آذار، والتي دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حذرٍ شديد.