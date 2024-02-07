مقتل جندي إسرائيلي بعد إصابته بفطريات في غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح نتجت عن فطريات خطيرة أصيب بها قبل شهر ونصف الشهر في قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي، إن أحد جنود الاحتياط في العشرينيات من عمره، "توفي في مركز شيبا الطبي في تل هشومير، نتيجة إصابته في غزة قبل نحو شهر ونصف الشهر بفطريات خطيرة".

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا مقتل الجندي.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأسابيع الماضية، عن إصابة جنود إسرائيليين بفطريات خطيرة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، أنه "في ديسمبر الماضي، توفي جندي إثر إصابته أيضا بالفطريات الملوثة التي نشأت في التربة، بعد أن انتشرت في جميع أنحاء جسده".

وقالت: "في الأسابيع الأخيرة، وعلى خلفية القتال الذي يخوضه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حذرت نقابة أطباء الصحة العامة من البكتيريا والفطريات المقاومة التي قد يصاب بها الجنود في قطاع غزة، بسبب سوء الظروف الصحية".

وبحسب بيانات رسمية رصدتها الأناضول، فقد وصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 6 فبراير الحالي إلى 563، بينهم 226 ضابطا وجنديا قتلوا منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في 27 من الشهر ذاته.