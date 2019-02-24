وفاة وكيل وزارة الثقافة العراقية فوزي الأتروشي

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، فجر اليوم الأحد، عن وفاة وكيلها فوزي الأتروشي إثر نوبة قلبية.

وقال مصدر بمكتب الراحل في تصريح صحفي، إن ”الأتروشي توفي فجر اليوم الأحد بعد صراع طويل مع المرض“.

وأضاف أن ”ذوي الراحل لاحظوا غيابه عن الوعي ونقلوه الى المستشفى ثم تبين بعد الفحوصات الطبية أنه متوفى“.

وتولي فوزي الأتروشي، منصب وكيل وزارة الثقافة العراقية منذ سنة 2005، وإلى هذه اللحظة، بدعم من حزبه (الحزب الديمقراطي الكردستاني).

وفوزي عزيز ميرزا الأتروشي، هو من مواليد 1/7/1953 في محافظة دهوك – ناحية أتروش، وهو خريج جامعة بغداد كلية القانون السياسية / قسم القانون.

وحصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي العام / جامعة صوفيا، وهو عضو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وتولى في السابق قيادة الفرع الأوروبي للحزب.