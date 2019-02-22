إصابة 24 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة   

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إصابة أكثر من 24 فلسطينيًا، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقالت الوزارة في تصريح لها،“ إن أكثر من 24 مواطنًا فلسطينيًا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرة العودة على حدود غزة“.
وشارك مئات المتظاهرين الفلسطينيين، على طول السياج الأمني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار، التي تنظمها الهيئة العليا كل يوم جمعة.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة على طول الحدود، أطلقت وابلًا من الرصاص الحي والمطاطيّ وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين الفلسطينيين.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، قد دعت المواطنين للمشاركة في التظاهرات الحدودية في الجمعة التي أسمتها “ الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي“.
في نفس السياق، قمعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة انطلقت في مدينة نعلين بالضفة الغربية، وأصيب ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات حدثت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله.