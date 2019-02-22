إصابة 24 فلسطينيًا برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة   

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شارك مئات المتظاهرين الفلسطينيين، على طول السياج الأمني على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.