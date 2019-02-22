إدارة شمال سوريا: قرار إبقاء جنود أمريكيين سيحمي المنطقة

رحبت الإدارة التي يقودها الأكراد والتي تدير مساحة كبيرة من شمال سوريا، بقرار الولايات المتحدة إبقاء 200 جندي أمريكي في سوريا بعد سحب القوات، قائلة إن ذلك سيحمي منطقتهم وقد يشجع دولًا أوروبية على أن تبقي قواتها أيضًا.

وقال عبدالكريم عمر، أحد مسؤولي العلاقات الخارجية في المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لـ“رويترز“: ”نقيّم قرار البيت الأبيض بالاحتفاظ بمئتي جندي لحفظ السلام في المنطقة… على أنه إيجابي، ويمكن لهذا القرار أن يشجع الدول الأوروبية الأخرى وخاصة شركاءنا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، أيضًا (على) الاحتفاظ بقوات في المنطقة“.

وأضاف: ”أعتقد أن بقاء هذه القوات في هذه المنطقة، ريثما تحل أزمة البلد، سيكون حافزًا وداعمًا ووسيلة ضغط أيضًا على دمشق؛ لكي تحاول جديًا في أن يكون هناك حوار لحل الأزمة السورية“.