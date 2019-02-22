قوات سوريا الديمقراطية: سنحاول إجلاء مدنيين من آخر جيب لداعش

قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها ستحاول إجلاء ما تبقى من المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، اليوم الجمعة، في تحرك ضروري قبل مهاجمة فلول المتشددين هناك أو إجبارهم على الاستسلام.

وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إن القوات ستحاول مجددًا إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني، قدر أنهم لا يزالون بداخل منطقة الباغوز.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تتوقع إكمال عملية الإجلاء، أمس الخميس، لكن لم يغادر أي من المدنيين.

وقال بالي: ”إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين في أي لحظة، سنتخذ قرار اقتحام الباغوز أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام“.