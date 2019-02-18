مقتل 2 من قوات الأمن العراقية وإعدام شخص بهجوم لداعش

شن تنظيم ”داعش“ الإرهابي، الإثنين، هجومًا على نقطة أمنية، وقتل اثنين من القوات الأمنية، فيما خطف 8 عراقيين، وأعدم أحدهم على الحدود مع السعودية، حسب مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة الأنبار، أحمد الدليمي، إن ”داعش شن هجومًا على نقطة أمنية في ناحية النخيب غرب الأنبار قرب الحدود مع السعودية، أسفر عن مقتل 2 من القوات الأمنية“.

وأضاف أن ”التنظيم الإرهابي خطف 8 عراقيين، بينهم ثلاثة أفراد من الشرطة خلال قيامهم بجني محصول الكمأ في منطقة الصفاوي غرب ناحية النخيب (400 كم جنوب غرب الرمادي)“.

وتابع الدليمي: ”عناصر داعش أعدمت أحد المختطفين، ولم يتبين لنا هل هو أحد أفراد الشرطة أم المدنيين المختطفين لدى التنظيم الإرهابي“.

وفي السياق، قتلت قوات مشتركة، عنصرين من ”داعش“ خلال تعرض شرق محافظة الأنبار.

وقالت ”سرايا السلام“ (الجناح العسكري للتيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، وهو جزء من الحشد الشعبي)، في بيان، إن ”قوة من سرايا السلام قتلت اثنين من مجرمي داعش بعد إفشال عملية تسلل على المناطق المحاذية لقاطع عمليات شرق الأنبار“.

وزاد نشاط التنظيم الإرهابي مؤخرًا في المناطق الحدودية مع سوريا بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصر التنظيم من سوريا إلى الأراضي العراقية، كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.