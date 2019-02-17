بعد الإفراج عن عمالها في ليبيا.. تونس تنفي إبرام صفقة مع الخاطفين

أكّد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التونسية، في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن الإفراج عن العمال التونسيين المختطفين منذ الخميس الماضي بمنطقة الزاوية غرب ليبيا تمّ بعد تدخل من السلطات الليبية، نافيا أن تكون العملية تمت في إطار صفقة جرى بموجبها الاستجابة إلى مطالب الخاطفين.

و قال المسؤول ،الذي رفض كشف هويته، إن السلطات الليبية بذلت جهودا كبيرة، و شكلت لجنة للغرض بهدف انهاء معاناة العمال التونسيين .

و كانت المجموعة الليبية الخاطفة طالبت في فيديو، نشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإفراج عن ليبي محكوم عليه في تونس بالسجن 20 عاما في قضية تهريب مخدرات مقابل إطلاق سراح المخطوفين.

وظهر في الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته الدقيقتين، الرهائن التونسيون الـ14، حيث عرف كل واحد منهم بهويته ومسقط رأسه.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد أكدت الجمعة الماضي، أنها تتابع وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا، والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح الخميس الماضي، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية.

وأوضحت الوزارة، أن وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، تولى حال علمه بالحادثة، التواصل مباشرة مع نظيره الليبي للتأكيد على ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المحتجزين، والتعجيل بالإفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين.