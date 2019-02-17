الحكومة السودانية: لن نسمح بممارسات حزبية خارج القانون والدستور

شدد المتحدث باسم الحكومة السودانية مأمون حسن إبراهيم، اليوم الأحد، على عدم السماح بممارسات سياسية للأحزاب ”خارج إطار القانون والدستور“.

وأكد إبراهيم خلال تصريحات صحفية، أن الحكومة ”حريصة على الخطاب السياسي للأحزاب، وأن تكون هناك مساحة للحرية، شريطة ألا تتعدى القانون والدستور“.

وحذَّر من أن الدولة ستتخذ ”إجراءات قانونية في مواجهة بعض الأحزاب المعارضة وفق الأحداث التي ترتكب من قبل هذه الأحزاب“. مشيرًا إلى ”وجود رصد لكل الأفعال السلبية التي يتم تنفيذها من قِبل الأحزاب المعارضة“؛ والتي تشمل الدعوة لـ“العنف، وتغيير النظام بالقوة، والإرهاب الفكري والسياسي“، وفق قوله.

وأكد على أن ”الدولة ستقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، وعدم السماح بالتخريب، وزعزعة أمن البلاد“.

والخميس الماضي، قالت الحكومة السودانية، إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على مجموعة أحزاب معارضة دعت إلى ”تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف، والإرهاب الفكري والسياسي“.

وتشهد مدن سودانية منذ منتصف الشهر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.