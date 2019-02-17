أمريكا: انسحابنا من سوريا سيتم على مراحل

قال المبعوث الأمريكي لدى سوريا، جيمس جيفري، اليوم الأحد، إن انسحاب قوات بلاده من سوريا ”لن يكون مفاجئًا“ و“سيتم على مراحل“.

جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول سوريا، في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن (جنوبي ألمانيا).

وأوضح ”جيفري“، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الحلفاء ”بشكل مستمر، منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أنّ الانسحاب لن يكون مفاجئًا أو سريعًا“، مؤكدًا أن واشنطن حريصة على التشاور ”بشكل وثيق“ مع الحلفاء بشأن الخطوة.

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر ترامب، سحب قوات بلاده من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم ”داعش“ المتشدد، ولكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن التنفيذ قد يستمر حتى مارس/ آذار أو أبريل/ نيسان المقبلين.