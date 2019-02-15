البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة سعد الحريري

منح البرلمان اللبناني الثقة لحكومة سعد الحريري بأغلبية 111 صوتًا من أصل 128.

وبمنح الحكومة الثقة، أعطى البرلمان ”الضوء الأخضر“ لها لبدء عملها بعد جلسة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة ناقش فيها النواب سياساتها المقترحة.

وامتنع عن التصويت، حزب ”الكتائب“ المسيحي الذي يملك 3 نواب، إضافة إلى 3 نواب آخرين.

ومنحت كل الأحزاب الأساسية الثقة للحكومة.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قال إن حكومته ستضع على رأس أولوياتها الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للسيطرة على الدَّين العام الضخم للبنان.

وبعد تعثر دام قرابة 9 أشهر، توصلت القوى السياسية، في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى تشكيلة حكومية جديدة، تشمل جميع الأحزاب السياسية باستثناء حزب ”الكتائب“ المسيحي.