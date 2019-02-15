بعد تفجير البلقاء.. الأردن يعثر على متفجرات ”مطابقة“ لما استخدمته خلية الفحيص

عثرت فرق أمنية أردنية، على مواد متفجرة في محافظة البلقاء، قالت الحكومة إنها مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل ”خلية السلط“ التي نفذت هجمات داخل المملكة العام الماضي.

‎وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن ”الفرق الأمنية المختصة التي تقوم بمسح وتمشيط منطقة وادي الأزرق إثر حادث الانفجار الذي وقع أمس الخميس، عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض، وهي مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية التي نفّذت عملية الفحيص خلال شهر آب/أغسطس من العام الماضي“.

وأضافت غنيمات في بيان أصدرته يوم الجمعة، أن ”الفرق الأمنية المختصة تعاملت مع هذه المواد المتفجرة وتم تفجيرها في الموقع، وأن عمليات المسح والتمشيط في المنطقة ما زالت جارية“. ‎

وكانت غنيمات قد أعلنت أمس أن ”الأجهزة الأمنية المختصة توجهت على الفور إلى موقع انفجار أدى لوفاة المواطن عبدالستار محمود عبد الله الشرفا، أثناء عمله في المنطقة“.

وأضافت أنه ”خلال تعامل القوة الأمنية المختصة مع موقع الانفجار، وقع انفجار آخر نجم عنه مقتل الملازم أول أحمد محمود فياض الجالودي، من الأمن العام، والرقيب أول مصعب نزيه سلامة الشبلي العتوم، من جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى إصابة 8 آخرين من الأجهزة الأمنية“.

يشار إلى أن دائرة المخابرات العامة الأردنية قد كشفت العام الماضي عن تفاصيل مخطط خلية الفحيص التابعة لتنظيم داعش، واعترافات عناصرها الذين ألقي القبض عليهم، إثر مداهمة أمنية مشتركة، لهم في مدينة السلط.

وبيّنت التحقيقات أن الخلية كانت تعتزم تنفيذ سلسلة من الهجمات في عدد من مناطق المملكة بعد تنفيذهم عملية الفحيص مباشرة.