الحريري عن ”الأسد“: مصافحة قاتل والدي ”ذبحتني“ ومن المستحيل تكرارها

قال رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إن أصعب لحظات حياته تزامنت مع مصافحته رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في العام 2009، معتبرًا أن تلك المصافحة ”ذبحته“.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الحريري، مع صحيفة ”النهار“ اللبنانية، المؤيدة لتحالف ”14 آذار“، والأخير تحالف سياسي يتكون من أبرز الأحزاب والحركات السياسية المحلية، التي ثارت ضد الوجود السوري في لبنان، عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وتتزامن المقابلة مع ذكرى اغتيال الحريري الأب، في تفجير استهدف موكبه في 14 من شهر فبراير/ شباط 2005، فيما يُتهم نظام الأسد، بالوقوف وراء الحادثة.

ولفت سعد الحريري، إلى أنه ”من أصعب اللحظات التي مرت في حياتي عندما صافحت الأسد؛ لأنه من الصعب أن يُسَلِّم الشخص على قاتل أبيه بيده“.

وأضاف أنه ”ذُبحت بشكل شخصي، لكن كل ما فعلته كان من أجل مصلحة لبنان“، مشيرًا إلى أن الزيارة جاءت نتيجة ”ضغوط دولية وعربية (دون تحديد)؛ من أجل فتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية“.

وشدد الحريري، على عدم شعوره بالندم بسبب الزيارة؛ كونها شهدت الاتفاق على فتح السفارات بين البلدين، والاعتراف الدبلوماسي المتبادل لأول مرة بين الجانبين بعد سنوات.

وعن إمكانية مصافحة الأسد مجددًا، أجاب الحريري: ”لا. مستحيل“.