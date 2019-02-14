الأردن.. قتلى وجرحى بين عناصر الأمن إثر انفجارين في السلط (صور فيديو)

قتل عدد من عناصر الأمن وأصيب آخرون، يوم الخميس؛ إثر انفجارين في مدينة السلط الأردنية، قالت مصادر محلية إنهما نجما عن لغمين.

وقالت المصادر، إن ”الانفجار الأول وقع داخل مزرعة في منطقة نقب الدبور بمدينة السلط، وأودى بحياة شخص مدني في الخمسين من العمر“.

وأضافت المصادر، أن السلطات الأمنية وعلى إثر ذلك، ”تحركت للمنطقة، وأثناء مباشرة التحقيق، وقع انفجار آخر؛ قتل على إثره عدد من رجال الأمن، وأصيب آخرون“.

وأكدت المصادر، أن المنطقة ”تشهد تواجدًا أمنيًا كثيفًا، وأن الأجهزة المختصة تجري عمليات تمشيط دقيقة لموقع الانفجار“، وتتواجد في المنطقة الأجهزة المختصة بتفكيك الألغام وخبراء المتفجرات.

ولم يصدر عن مديرية الأمن العام في الأردن، أي بيان رسمي حتى اللحظة، لكن تقارير محلية قالت إن عدد القتلى بين رجال الأمن بلغ 3 عناصر، فيما أصيب 6 آخرون.

وشهدت منطقة ”نقب الدبور“ في السلط، العام الماضي، اشتباكات بين عناصر الأمن وعناصر خلية متشددة؛ ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن الأردنيين، واعتقال ومقتل عناصر الخلية.