عريقات: مؤتمر وارسو محاولة لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية

قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء، إن مؤتمر ”وارسو“ حول الشرق الأوسط، محاولة لجعل الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية ”واقعًا طبيعيًا“.

وطالب عريقات، في رسالة وجهها لممثلي دول العالم المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، حول مؤتمر ”وارسو“، الذي تنطلق أعماله في العاصمة البولندية اليوم الأربعاء، بالتمسك ”بالتزاماتهم بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان سلام عادل ودائم لفلسطين وإسرائيل والمنطقة برمتها“.

وأكد رفض القيادة الفلسطينية المشاركة في المؤتمر، وقال“ لن نقوم بإضفاء الشرعية عليه“.

وقال عريقات إن ”ما تقوم به الولايات المتحدة، بالتعاون مع الحكومة البولندية، يصب في خدمة تصفية المشروع الوطني الفلسطيني“.

وأشار إلى أن ”المؤتمر“ يهدف إلى ”تجاوز مبادرة السلام العربية، ومنح إسرائيل الفرصة لتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة“.

وذكر عريقات أن سياسات الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ”ستزيد من انعدام الأمن والاستقرار في العالم العربي والعالم أجمع“.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في رسالته:“ تبقى القضية الفلسطينية محط اختبار لقدرة المجتمع الدولي على تنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي، وفي حال سمح المجتمع الدولي للولايات المتحدة بشرعنة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، فإن ذلك سيشكل سابقة خطيرة لأية عمليات سلام مستقبلية في جميع أنحاء العالم“.

وتنطلق في العاصمة البولندية، اليوم، أعمال مؤتمر حول الشرق الأوسط، ويستمر على مدار يومين بمشاركة دول عربية وغربية.

وأعلن الفلسطينيون مقاطعة هذا المؤتمر، داعين الدول العربية إلى رفض اللقاء مع نتنياهو على هامشه.

ولم يصدر أي بيان عن أي من الدول العربية المشاركة بعقد لقاءات ثنائية مع نتنياهو.