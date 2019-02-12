الإمارات تفرج عن الصحفي الأردني تيسير النجار

أفرجت الإمارات يوم الثلاثاء عن الصحفي الأردني تيسير النجار بعد انتهاء محكوميته بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات إثر إدانته بـ“إهانة رموز البلاد.“

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة ”الإفراج عن المواطن الأردني الصحافي تيسير النجار الذي وصل الى المملكة بعد ظهر يوم الثلاثاء“.

وعبر في بيان عن ”الشكر والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات على تجاوبهم وموقفهم الايجابي بالإفراج عن المواطن النجار وإعفائه من الغرامات المستحقة عليه تقديرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين“.

وأشار إلى أن ”وزارة الخارجية الأردنية تابعت من خلال القنوات الدبلوماسية وعبر سفارة المملكة في أبو ظبي قضية النجار“.

وأصدرت محكمة في أبوظبي في آذار/مارس 2017 حكما بسجن النجار ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية وإبعاده، بتهمة ”إهانة رموز الدولة“.

ووجهت للنجار عند توقيفه تهمة انتهاك القانون المتعلق بالجرائم الإلكترونية.

وتنص المادة 29 في القانون على تجريم كل من ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ”معلومات وتصريحات أو شائعات ذات طبيعة ساخرة أو مسيئة لسمعة وهيبة أو مكانة الدولة أو كل ما يرمز إليها“.

وأكد نقيب الصحفيين الأردنيين راكان السعايدة أن الإفراج عن النجار جاء نتيجة عمل طويل من نقابة الصحفيين، ومتابعة مستمرة من الدولة الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية ووزيرها أيمن الصفدي وسفير الأردن في أبو ظبي جمعة العبادي.

وأشار في بيان إلى أن تلك الجهود نجحت في إصدار قرار عن قيادة الإمارات بإعفاء الزميل النجار من الغرامة التي حكم بها والبالغة مئة ألف دينار أردني (نحو 140 ألف دولار).