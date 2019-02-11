انتشال جثتي فلسطينيين من نفق حدودي جنوب قطاع غزة

أعلنت طواقم الدفاع المدني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، انتشال جثتين من داخل نفق حدوديّ، عقب عملية إنقاذ استغرقت ساعات طويلة، بعد إخراج تسعة أشخاص آخرين أُصيبوا بالاختناق.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، إياد البزم:“ أنه تم انتشال جثة ضابط شرطة عبد الحميد العكر (39 عاما)، خلال مهمة أمنية لتفقد نفق حدودي جنوب القطاع، بالإضافة لجثة المواطن صبحي أبو قرشين (28 عاما)، واللذان قضوا بعد استنشاقهم للغازات السامة أثناء عمليات الإنقاذ“.

وأضاف البزم في تصريح صحفي:“ أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من استخراج جثمانيهما من داخل النفق، بعد جهود كبيرة استمرت عدة ساعات“، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ عنصرين من الأمن التابع لداخلية غزة.

في وقت سابق، أعلن الدفاع المدني استخراج تسعة أشخاص أصيبوا بالاختناق في نفق حدودي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بالحادثة.