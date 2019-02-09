مدير المخابرات السودانية: لن نسمح بانزلاق البلاد إلى الفوضى

جدد مدير الأمن والمخابرات السوداني، الفريق أول صلاح عبد الله قوش السبت، التأكيد على أنّ القوات النظامية كافة في بلاده “مصطفة تمامًا وراء الشرعية”، مشددًا على أنّها لن “تسمح بانزلاق السودان إلى الفوضى”.

جاء ذلك خلال لقاء عقده قوش مع ضباط جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم، وفق ما نشره “المركز السوداني للخدمات الصحفية” المقرب من الحكومة.

وأكد قوش، أنّ “كافة القوات النظامية مصطفة تمامًا وراء الشرعية، ولن يسمحوا بانزلاق السودان إلى الفوضى”، معتبرًا أنّ “السبيل الوحيد للتغير هو صناديق الاقتراع”.

وأضاف خلال كلمته أنّ “السودان لكل السودانيين”، وأنّ “المحسوبية مرفوضة ولا تهاون خلال المرحلة القادمة، في التعامل مع المتقاعسين أيًا كانت صفاتهم ومواقعهم في جسم الدولة”.

وأكد ضرورة “الالتفات الجاد لقضايا الشباب الحقيقية ومطالبهم الموضوعية”، دون مزيد من التوضيح.

ومنذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلًا، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين تقول منظمة العفو الدولية، إنّ عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلًا.