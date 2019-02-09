محافظ كركوك: إقليم كردستان يرفض تزويدنا بالكهرباء

أعلن محافظ كركوك، راكان الجبوري، السبت، عن أن إقليم كردستان شمال العراق، لا يزال يرفض تزويد المحافظة بالكهرباء، لافتًا إلى أن العمل يجري لاستعادة المستحقات المالية من الإقليم.

وأوقف إقليم كردستان، نهاية العام الماضي، العمل باتفاق يقضي بتزويد كركوك بالطاقة الكهربائية مقابل أموال يحصل عليها الإقليم من إدارة المحافظة.

وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى المحافظة، أن “مشكلة الكهرباء في كركوك تعود لرفض الإقليم تزويدنا بالطاقة، ونعمل الآن لاستعادة جميع المستحقات المالية الخاصة بكركوك من الإقليم”.

وبشأن الأنباء عن قرب عودة قوات البيشمركة إلى كركوك، أفاد الجبوري: “لم نبلغ بأي اتفاق بشأن ذلك، والأمن يجب أن يدار من قبل القوات الاتحادية التي أثبتت خلال عام ونصف إدارتها الجيدة للأمن في المحافظة”.

وتابع الجبوري: “الملف الأمني في كركوك حاليًا جيد، ونشاط تنظيم داعش مشخص في جنوب غرب المحافظة”.

وفرضت قوات الحكومة الاتحادية العراقية، في تشرين الأول/أكتوبر من 2017، سيطرتها على مدينة كركوك، بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات البيشمركة والاسايش التابعتين للحزبين الكرديين الرئيسيين.

ومنذ سنوات، توجد قضايا عالقة بين بغداد وأربيل، في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح قوات الإقليم “البيشمركة”.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين وديالى، ومن ثم إحصاء السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم، بالإبقاء عليها تابعة لبغداد، أو الانضمام لإقليم كردستان.